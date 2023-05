Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) noemt aankoop tweedehands dieselbussen De Lijn “kwakkel van jewelste”

Het bericht dat De Lijn tweedehands dieselbussen zou aankopen, is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters “een kwakkel van jewelste”. Volgens de Open VLD-minister stond de piste wel in een nota aan de raad van bestuur van De Lijn, maar is die nota “onmiddellijk van tafel geveegd”. “Ik zal ook niet toestaan dat De Lijn overgaat tot de aankoop van tweedehands fossiele bussen”, zo zei ze woensdag in het Vlaams Parlement.

De Lijn dreigt vanaf 2026 miljoenen euro’s aan boetes te moeten betalen in de lage-emissiezones. In een recente bestuursnota, waar Het laatste nieuws vorige week mee uitpakte, somt de bedrijfstop vijf concrete voorstellen op om zo’n miljoenenverlies te vermijden. De meest in het oog springende piste: de aankoop van tweedehands dieselbussen.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters werd woensdag in het Vlaams Parlement over de kwestie aan de tand gevoeld door Jos D’Haese (PVDA), Karin Brouwers (CD&V), Wim Verheyden (Vlaams Belang) en Els Robeyns (Vooruit). Die laatste haalde scherp uit naar de minister. “Terwijl de Vlaamse regering van de Vlaming vraagt dat hij emissievrij gaat rijden, bestelt ze zelf vervuilende tweedehands dieselbussen. Dat is hypocriet”, aldus Robeyns.

(Lees verder onder de foto)

Volgens minister Lydia Peeters is het bericht over de aankoop van tweedehands dieselbussen door De Lijn een “kwakkel van jewelste” — © BELGA

“Meteen van tafel geveegd”

Maar volgens minister Peeters gaat het om “een kwakkel van jewelste”. Zo stond de piste over de aankoop van de dieselbussen in een nota aan de raad van bestuur van De Lijn. Het zou dan gaan om bussen voor de rijschool van De Lijn. “Maar toen de nota aan de agenda van de vergadering werd toegevoegd, is ze meteen van tafel geveegd”, aldus Peeters.

Volgens de minister is het dan ook helemaal niet de bedoeling om fossiele dieselbussen aan te kopen. Dat zou volgens haar ook haaks staan op de gemaakte afspraken met De Lijn om de vloot te vergroenen. De minister verwijst naar een reeks lopende bestekken en bestellingen. Die moeten helpen om een aantal beloftes en ambities waar te maken, zoals een voor 80 procent vergroende vloot tegen 2027 en een volledig emissievrij openbaar vervoer in 2035.