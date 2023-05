Ruim 130 doden na overstromingen in Rwanda en Oeganda

Zware regenval en overstromingen hebben al 127 mensenlevens geëist in het Centraal-Afrikaanse Rwanda. In het noorden, zuiden en westen van Rwanda zijn reddingsteams aan de slag, en vele mensen worden geëvacueerd. In buurland Oeganda zijn volgens het Rode Kruis 6 doden gevallen.

Volgens de Rwandese krant The new times ging de zware regenval dinsdagavond van start. Heel wat mensen raakten diezelfde nacht verwond. Tientallen huizen stortten in en straten liepen volledig onder. Hulpteams gingen woensdag van start met reddingsacties, en die operaties zijn woensdag nog bezig terwijl het verder blijft regenen.

In Oeganda vielen de doden in de zuidwestelijke regio Kisoro, die grenst aan Rwanda. De doden werden het slachtoffer van een aardverschuiving.

Tijdens het regenseizoen ontstaan wel vaker aardverschuivingen, zowel in Rwanda als in andere landen in de regio.