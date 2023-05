WHO-commissie adviseert over beëindiging noodtoestand coronapandemie

Meer dan drie jaar na het begin van de coronapandemie zijn experten samengekomen om zich over de opvolging te beraden. De vraag die voorligt, is of de noodtoestand die destijds werd ingevoerd nog langer aangehouden moet worden. De groep adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die de beslissing neemt. Die wordt mogelijk pas volgende week verwacht.

Het afkondigen van de noodtoestand is het hoogste alarmniveau dat de WHO kan opleggen. Het doel is regeringen aan te sporen voorbereidingen te treffen. Het uitroepen of opheffen van de noodtoestand heeft geen directe gevolgen: elk land beslist zelf hoe het de crisis aanpakt. Het panel van deskundigen onderzoekt momenteel met tussenpozen van enkele maanden of de noodtoestand moet worden gehandhaafd.

Sinds de start van de coronapandemie heeft de WHO weet van meer dan 764 miljoen coronabesmettingen wereldwijd, en 6,9 miljoen doden. De laatste piek werd in december 2022 vastgesteld, sindsdien is het aantal besmettingen drastisch afgenomen. Een van de oorzaken daarvan kan zijn dat er minder getest wordt, waardoor de cijfers mogelijk niet de realiteit weerspiegelen. De hoogste dodentol in een week viel in januari 2021.