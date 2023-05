Minstens 1 dode en meerdere gewonden bij schietpartij in Atlanta, schutter nog niet gevat

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Atlanta (Georgia) is minstens één persoon om het leven gekomen, zo melden lokale media woensdagavond (Belgische tijd) op gezag van de politie. Vier anderen raakten gewond. De schutter is nog niet gevat.

Een voorlopig onbekende dader zou meerdere schoten hebben gelost in een gebouw in West Peachtree Street in Atlanta. Daarbij zouden minstens één dode en vier gewonden gevallen zijn, aldus de lokale media.

Volgens de politie verschanst de schutter, van wie al enkele beelden werden gedeeld, zich momenteel in een van de gebouwen in West Peachtree Street. Aan mensen in de omgeving wordt gevraagd om hun woningen goed af te sluiten en binnen te blijven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dadelijk meer...