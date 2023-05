De schrik van élke ouder van een kind met een beperking: wat als ik voor hem of haar sterf?

“Wie gaat er voor onze zoon zorgen als we er niet meer zijn?” De vraag die Daniël (86) en Cecilia (87) aan de burgemeester van Ardooie stelden is de grootste angst van elke mama en papa met een kind met een beperking. Lieven (58) is wees. Zijn moeder stierf in maart, vader Daniël stapte maandag uit het leven. Schrik dat hij de zorg van zijn zoon niet zou aankunnen. Het is een extra aanleiding die ouders van kinderen met een beperking doet nadenken over wie de zorg zal overnemen als zij er ooit niet meer zijn.