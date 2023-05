Pizzabakker en één van de belangrijke verdachten in deze maffiazaak poseert in zijn zaak met de Limburgse gouverneur. “Ik ben daar eens gaan eten, maar ken die man verder niet”, aldus de gouverneur

Een grote politieactie woensdag in Limburg, maar ook in Duitsland en Italië en nog andere Europese landen, heeft een grote slag toegebracht aan de ’Ndrangheta, de machtigste maffiaclan ter wereld. De Limburgse kopstukken stonden in voor de bestelling van drugs bij de grote clans in Zuid-Amerika en bevoorraadden zo heel Europa.