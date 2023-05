Oekraïens president Volodimir Zelenski onderweg naar Nederland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is onderweg naar Nederland. Dat zeggen ingewijden aan het Nederlandse persbureau ANP. De Oekraïense president nam eerder op de dag, onverwacht, in de Finse hoofdstad Helsinki deel aan een ontmoeting van leiders van de Scandinavische landen en IJsland.

Eerder op woensdag raakte al bekend dat een Nederlandse regeringsvliegtuig in Helsinki was gezien. Dat toestel is op dit moment onderweg naar Nederland.

De afgelopen maanden reisde Zelenski al vaker naar het buitenland. Zo was hij de afgelopen tijd onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en België. De eerste keer dat Zelenski zijn land verliet sinds de Russische inval was in december. Toen bezocht hij de Verenigde Staten.

Verschillende leden van de Nederlandse regering, onder wie premier Mark Rutte, zijn al enkele keren naar Kiev gereisd om daar met Zelenski te overleggen.

Dit jaar maakt Den Haag 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne dat op 24 februari vorig jaar werd aangevallen. Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor militaire steun.