Trump komt niet getuigen in verkrachtingszaak

Oud-president van de VS Donald Trump heeft beslist om niet te komen getuigen in de federale rechtszaak wegens verkrachting en laster die columniste E. Jean Carroll tegen hem voert.

Donald Trump bleef tot nu toe afwezig tijdens de rechtszaak in New York en er werd al dagenlang gespeculeerd of hij nog zou aantreden om te getuigen. Zijn advocaat Joe Tacopina heeft aan het einde van de zitting op dinsdag aan rechter Lewis Kaplan meegedeeld dat Trump niet zal komen getuigen. “Het is zijn beslissing. Ik begrijp dat. Jij begrijpt dat. Hij begrijpt dat, toch?”, reageerde rechter Kaplan. “Ja”, aldus Trumps advocaat.

Tacopina legde achteraf uit dat Trumps ontkenning van de beschuldigingen al vastgelegd is in zijn gefilmde ondervraging, waarvan fragmenten afgespeeld zullen worden voor de jury. “Hij heeft niets meer toe te voegen. Al wat hij zou kunnen zeggen is: ‘Ik heb het niet gedaan.’ Opnieuw.”

E. Jean Carroll aan de rechtbank. — © EPA-EFE

Een beschuldigde die niet komt getuigen, kan een slechte indruk geven aan de jury. Daarom had Trumps advocaat voor de start van het proces aan rechter Kaplan gevraagd om uit te leggen aan de jury dat Trump niet aanwezig wilde zijn om veiligheidsredenen. Kaplan weigerde dat. Volgens de rechter was New York in staat om voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Naar verwachting zullen de advocaten van E. Jean Carroll gebruikmaken van fragmenten van Trumps gefilmde ondervraging waarin hij ongelukkige uitspraken doet. Zo beweerde Trump dat hij Carroll niet verkracht zou hebben omdat ze zijn type niet is, maar toen hem een foto van haar in de jaren negentig werd getoond, dacht hij dat het zijn toenmalige vrouw was.

“Hij heeft je verkracht”

Carroll heeft al gedetailleerd getuigd over de vermeende verkrachting in de jaren negentig en laster toen ze in 2019 met de beschuldigingen naar buiten kwam. Maandag ontkende ze nog de suggestie van Trumps advocaat dat ze haar verhaal verzonnen zou hebben op basis van een aflevering van Law & Order: Special Victims Unit.

Lisa Birnbach komt aan bij de federale rechtbank in New York. — © AP

Dinsdag trad een vriendin van de schrijfster aan, Lisa Birnbach, die zei dat Carroll haar enkele minuten na de verkrachting opbelde en aan het hyperventileren was. Carroll beschreef, geëmotioneerd, de aanval en leek niet te kunnen geloven wat haar net overkomen was, aldus Birnbach. Zij antwoordde: “E Jean, hij heeft je verkracht, je moet naar de politie gaan.” Carroll zei dat ze dat niet wilde en vroeg haar vriendin te beloven er nooit meer over te spreken en het aan niemand anders te vertellen. “En ik beloofde beide dingen”, aldus Birnbach.

Birnbach, een collega van Carroll, gaf in de rechtbank toe dat ze zelf een uitgesproken tegenstander was van Trump – zo noemde ze hem een “narcistische sociopaat” in een podcast – en “haat” voor hem voelde. Maar ze zou “in geen miljoen jaar” liegen om Trump politiek te schaden. Ze kwam getuigen “omdat ik haar vriendin ben en ik wil dat de wereld weet dat ze de waarheid vertelt”.

Jessica Leeds verlaat de rechtbank. — © AP

De jury luisterde daarnaast naar een getuigenis van Jessica Leeds, die beweert dat Trump haar aanrandde op een vlucht in 1979. Zij bracht die beschuldiging naar buiten in 2016, enkele weken voor de presidentsverkiezing, toen Trump ontkende dat hij vrouwen had aangerand. Volgens de advocaten van Carroll toont het verhaal van Leeds een gedragspatroon van de oud-president. Trump ontkent ook de beschuldigingen van Leeds.