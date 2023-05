Donald Trump claimt oorlog in Oekraïne in 24 uur te kunnen stoppen: “Een makkelijke deal”

In een interview met de Britse ex-politicus Nigel Farage heeft Donald Trump als vanouds uitgehaald naar al wie hem niet gunstig gezind is. Onder anderen prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle kregen ervan langs, net als China en VS-president Joe Biden. “Met mij in het Witte Huis zou de oorlog in Oekraïne binnen de dag tot het verleden behoren”, beweert Trump. “Het is een makkelijke deal.”

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben Queen Elizabeth II op een schandalige manier behandeld, China heeft covid uitgevonden en als Donald Trump nog president was, zou hij de oorlog in Oekraïne in één dag kunnen stoppen. Althans, volgens Donald Trump zélf. De voormalige president van de Verenigde Staten is op bezoek in Schotland en maakte de tijd voor een interview met Nigel Farage, de voormalige partijleider van brexitpartij UKIP die tegenwoordig prestenteert op het rechtse mediakanaal GB News.

In het interview trok Trump van leer tegen Meghan Markle, die de in september overleden Queen Elizabeth II volgens hem “ontzettend onrespectvol” behandeld heeft, en tegen prins Harry, die met zijn biografie Reserve (Engelse titel: Spare) een “vreselijk” boek heeft uitgebracht. Dat de prins toch nog is uitgenodigd op de kroning van zijn vader koning Charles komende zaterdag, verbaast Trump naar eigen zeggen. Ook zegt hij verbaasd te zijn dat huidig Amerikaans president Joe Biden dan weer níét aanwezig zal zijn op de kroning. Trump noemt Bidens afwezigheid “zeer respectloos”. “Ik denk eigenlijk dat hij er fysiek niet toe in staat is. Maar hij zou er wel moeten zijn.”

De Republikein kwam ook nog terug op de coronapandemie en de impact ervan op de Verenigde Staten. Daarbij noemde hij het virus “een geschenk van Peking”. “Het kwam uit Wuhan. Dat zei ik van in het begin, vanaf dag één. De vraag is: hebben ze het met opzet gedaan of niet? Ik denk dat het incompetentie was.” En, zegt Trump nog: “Ik weet hoe ik China kan laten boeten voor de schade die het land veroorzaakt heeft.”

Ook over de oorlog in Oekraïne heeft Trump een duidelijke mening. “Iedereen, zelfs de Democraten, weten dat Poetin Oekraïne nooit zou zijn binnengevallen als ik nog aan de macht was. Als ik nog president was, zou ik die oorlog op één dag beëindigen, het kost me 24 uur. Ik ken Zelenski goed en ik ken Poetin goed. Het zou een makkelijke deal zijn om te sluiten. Die oorlog moet gestopt worden, het is een ramp.”

Verder herhaalde de ex-president nog dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 vervalst zijn en dat hij een goede kans maakt om in 2024 opnieuw tot president verkozen te worden. Donald Trump geldt samen met Ron DeSantis, gouverneur van Florida, als de belangrijkste Republikeinse kandidaten voor het presidentschap.