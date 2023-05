Ontgoochelde Karel Geraerts: “Ik geef het niet graag toe, maar we hebben terecht verloren”

Karel Geraerts was ontgoocheld nadat Union in eigen huis zijn meerdere moest erkennen in Antwerp. “Ik verwachtte meer beleving en samenhang op het veld.”

Union-coach Karel Geraerts heeft werk voor de boeg na de 0-2-nederlaag tegen Antwerp. Victor Boniface liep meteen na zijn wissel ontgoocheld richting kleedkamer, maar daar maakt Geraerts zich geen zorgen over. “Dat heb ik al veel spelers zien doen. Het is niet leuk voor Boni dat hij gewisseld wordt. Ik stel mij in zijn plek en begrijp dat hij niet tevreden is. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Gewoon even laten afkoelen en op adem laten komen.”

En ook over het puntenverlies maakte Geraerts zich op zich niet te veel zorgen. “Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. Alles is nog mogelijk. Volgende week kan het misschien al anders zijn voor iedereen.” Wat hem meer zorgen baarde, was dat zijn ploeg ondermaats presteerde. “We hebben een heel sterk Antwerp gezien en wij waren niet goed genoeg, niet top. Vooral aan de bal waren we niet zuiver genoeg en waren er te veel spelers die hun gebruikelijke niveau niet haalden. Dit is geen aangenaam gevoel om in eigen huis zo te beginnen. Dan verwacht je meer. Ik verwachtte meer beleving en meer cohesie op het veld. Ik heb vandaag te weinig samenhorigheid gezien op het veld bij mijn ploeg. De vorm van de dag was bij heel veel van mijn spelers niet goed genoeg en dan kan je niet winnen.”

© BELGA

“Antwerp stond echt als een blok te voetballen. Het was een terecht overwinning voor hen. Dat geef ik niet graag toe, maar als het zo is, moet je dat ook gewoon durven te zeggen. Als je een doelpunt pakt tegen Antwerp, weet je dat ze het kunnen afmaken en de wedstrijd dood kunnen maken. Dat we zaterdag al opnieuw moeten spelen? Ik kan daar weinig op zeggen, het is niet dat ze het nu nog gaan veranderen. Iedereen voelt wel ergens dat het niet echt logisch is, maar ik wil mij er niet achter verstoppen.”