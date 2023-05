Ze wisten niet dat ze bij een verkrachter logeerden: man schoot vlak voor nieuw proces zijn vrouw, haar kinderen en hun vriendinnetjes dood en daarna zichzelf

De politie heeft meer duidelijkheid verschaft over een schietpartij in Oklahoma, waar zeven lichamen werden gevonden, onder wie vijf tieners. De schutter was een zedendelinquent die op dat moment in de rechtbank verwacht werd.

Een van de zeven lichamen die eerder deze week werden gevonden op een landgoed in de Amerikaanse staat Oklahoma, was dat van de dader, een 39-jarige veroordeelde zedendelinquent. Hij schoot zijn vrouw, haar drie kinderen en twee andere tieners dood en daarna zichzelf. Dat heeft de lokale politie woensdag (lokale tijd) gemeld.

De lichamen werden aangetroffen op een domein in Henryetta, een kleine stad op ongeveer 145 kilometer ten oosten van Oklahoma City, waar Jesse McFadden (39) in een huurhuis woonde met zijn vrouw Holly McFadden (35) en haar kinderen, Tiffany Guess (13), Michael Mayo (15) en Rylee Allen (17).

Tiffany, Michael en Rylee. — © AP

Twee tienermeisjes waren er in het weekend blijven logeren bij hun vrienden. Ivy Webster (14) en Brittany Brewer (15) werden maandagochtend lokale tijd als vermist opgegeven.

Volgens Joe Prentice, de politiechef van Okmulgee County werden alle slachtoffers maandag gevonden met minstens één kogelwonde in het hoofd. De lichamen van Rylee en vriendinnen Ivy en Brittany lagen enkele honderden meters van het huis, elk op ruim honderd meter van elkaar in een scène die “georkestreerd” leek, volgens de politiechef. De andere lichamen lagen samen in een bos verder op het landgoed.

Het gebruikte wapen was een 9mm handvuurwapen dat Holly in januari 2022 had gekocht.

De politie verspreidde deze poster voor Ivy, Brittany en dader Jesse McFadden gevonden werden. — © AP

“Het bewijs toont aan dat Jesse McFadden zes mensen vermoordde en daarna zichzelf van het leven benam”, zei Prentice woensdag op een persconferentie. Hij zei dat hij geen bewijs had over het motief.

Verkrachting en grooming

De 39-jarige Jesse McFadden werd in 2003 veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarige. Hij had het meisje vastgebonden aan een bed, haar shirt opengesneden en haar bedreigd met een mes. Hij werd veroordeeld tot twintig jaar cel, maar sinds oktober 2020 was hij weer op vrije voeten. De man was vervroegd vrijgelaten hoewel hij in 2017 vanuit de gevangenis nieuwe zedenfeiten zou hebben gepleegd.

Hij zou toen met een binnengesmokkelde gsm naaktfoto’s uitgewisseld hebben met een 16-jarig meisje, waarop een familielid van haar de autoriteiten inlichtte. In die nieuwe zaak werd hij beschuldigd van het bezit van kinderporno en grooming van een minderjarige. Hij moest maandag voor de rechtbank verschijnen voor die aanklachten, maar kwam niet opdagen.

De vader en broer van Ivy rouwen bij het huis waar het meisje was gaan logeren en vermoord werd. — © AP

McFadden stuurde kort voor de schietpartij sms’jes naar het slachtoffer in de zaak. Hij zei dat hij zoals hij haar beloofd had een mooi leven opbouwde nadat hij vrijkwam, met een succesvolle marketingjob waarmee hij veel geld verdiende. En “nu is het allemaal weg”. “Ik zei je dat ik niet terug zou gaan” naar de gevangenis, schreef hij. “Dit is allemaal jouw schuld door het voort te zetten.”

“Ze lieten een monster vrij”

McFadden had niet lang na zijn vrijlating Holly Guess leren kennen. Ze trouwden in mei 2022. Volgens haar moeder kende de vrouw, die haar naam veranderde naar McFadden, de waarheid niet over zijn verleden. “Hij was heel stil.” Een zestal weken geleden ontdekte een familielid echter zijn veroordeling, maar toen Holly hem daarmee confronteerde, kon hij haar overtuigen om hem een tweede kans te geven. Haar ex denkt naar verluidt dat Holly onlangs ontdekte dat McFadden mogelijk een van haar kinderen misbruikte.

De ouders van de vriendinnetjes die bleven logeren, hadden geen idee dat de man een veroordeelde zedendelinquent was. “Hij leek een normaal, vriendelijk persoon”, volgens de vader van Brittany Brewer.

De vader van Brittany Brewer spreekt met de pers na een herdenkingsmoment. — © AP

De familieleden van de slachtoffers uiten tegenover de media hun onbegrip dat de man vervroegd was vrijgelaten. “Ze lieten een monster vrij. Zij hebben dit gedaan”, zei de vader van Ivy Webster in een emotioneel interview.

“Oklahoma faalde in het beschermen van gezinnen. En daardoor zijn mijn kinderen – mijn dochter en mijn kleinkinderen – allemaal weg”, vertelde de moeder van Holly McFadden. “Ik heb mijn dochter en kleinkinderen verloren en ik zal ze nooit meer kunnen zien, nooit meer kunnen vasthouden, en dat maakt me kapot.”

Enkele parlementsleden hebben intussen een wetsontwerp beloofd om “zulke tragedies te voorkomen”.

