“Minstens 21 doden” bij aanval op Cherson, brand in Russische olieraffinaderij “na droneaanval”

In Oekraïne zijn dinsdagavond minstens 21 dodelijke slachtoffers gevallen bij een Russische aanval, meldt president Volodimir Zelenski. En op Russisch grondgebied is dan weer een brand uitgebroken in een olieraffinaderij, volgens de Russische autoriteiten na een droneaanval.

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne kwamen volgens Zelenski minstens 21 burgers om het leven, en raakten 48 mensen gewond. Onder andere een treinstation, een supermarkt, een ijzerwinkel, en een tankstation zouden getroffen zijn.

De bommen kwamen neer op een station, een doe-het-zelfwinkel, een supermarkt en een tankstation, aldus Zelenski. “De wereld moet dit zien en weten”, schreef Zelenski nog bij enkele foto’s van slachtoffers. “21 burgers, 48 gewonden! Allen burgers! Op minder dan één dag, in één regio!”

Verdere details over de luchtaanvallen zijn voorlopig niet beschikbaar. Volgens een lokale legerleider zou Cherson intussen nog altijd onder vuur liggen.

De stad, die in 2022 gedurende meerdere maanden werd bezet door de Russen, werd in november na een geslaagd tegenoffensief van Kiev bevrijd. Sindsdien hebben de strijdkrachten van Moskou zich teruggetrokken aan de andere kant van de rivier Dnjepr (Dnipro in het Oekraïens), die nu dienst doet als een natuurlijke frontlinie, en wordt Cherson met regelmaat van de klok gebombardeerd.

In een olieraffinaderij nabij de zuid-Russische stad Krasnodar is dan weer brand uitgebroken. Volgens het Russische staatspersagentschap Tass werd de raffinaderij in het plaatsje Ilski getroffen door een drone, en staat een opslagtank in brand. Het vuur kon na twee uur geblust worden, aldus TASS. Er zijn geen slachtoffers gevallen, volgens de gouverneur van de regio.

Krasnodar ligt niet ver van de grens met Oekraïne, aan de overzijde van de Zee van Azov. In het gebied is veel olie-industrie gevestigd. Dinsdagnacht kwam volgens Tass al een drone neer in het plaatsje Volna, aan de Straat van Kertsj, en veroorzaakte daar een grote brand in een opslagtank met olie. En afgelopen weekend vlogen brandstoftanks in brand in de havenstad Sebastopol, op de Krim. Ook die brand zou het gevolg zijn geweest van aanvallen met drones.

Het Oekraïense leger heeft geen van die aanvallen bevestigd, maar Oekraïne eist bijna nooit de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of in de door Rusland bezette gebieden.

