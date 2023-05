Investeerders kopen minder vastgoed

Dat schrijft De Tijd donderdag op basis van cijfers van Vlaams minister van ­Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

In het eerste kwartaal van dit jaar ligt het aantal aktes voor de aankoop van vastgoed lager dan in dezelfde periode van vorig jaar én van 2021. Ook kwartaal op kwartaal is er een terugval. “Toch stellen we een duidelijkere daling vast bij de investeringsaankopen”, zegt de ­minister.

De aktes voor investeringsaankopen vielen terug van 24.169 in het eerste kwartaal van 2021 naar 20.841 in het eerste kwartaal van 2022, en naar 16.331 het afgelopen kwartaal, of een terugval van 32 procent in twee jaar. Door de stijgende rente is het duurder om te lenen, wat weegt op het huurrendement van een investeerder.

Daarnaast krijgt vastgoed door die stijgende rente ook meer concurrentie van andere beleggingen. Obligaties en termijnrekeningen bieden nu hogere coupons en meer rente dan tijdens het jarenlange nulrentebeleid van de ­centrale banken.

Ook voor gezinswoningen is er een daling, als je het eerste kwartaal van 2023 vergelijkt met dat van 2021: van 14.009 naar 12.176 aktes, een terugval met 13 procent.

Dat de daling minder uitgesproken is voor gezinswoningen is volgens Diependaele mee te danken aan de verlaging van de registratiebelasting een jaar geleden. Die ondersteunt de aankoop van een eerste woning. “Door het ­bedrag te verlagen dat kopers bij elkaar moeten sparen voordat ze de huizenmarkt betreden, helpen we hen om hun eerste stappen op de Vlaamse woningmarkt te zetten”, zegt hij.