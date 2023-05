Vandaag heerlijk lenteweer met temperaturen tot 24 graden

Donderdag wordt een vrij zonnige dag met later wat meer hoge wolkenvelden. Tegen de avond kan er in het westen een lokaal buitje vallen. Het wordt warmer met maxima tussen 18 en 21 graden in de Ardennen en 21 tot lokaal 24 graden elders, bij een matige wind. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond is het zwaarbewolkt en kan hier en daar een bui vallen. ’s Nachts komen er vanuit het zuidwesten opnieuw opklaringen. Later op de nacht ontstaat in het zuiden lage bewolking met mogelijk mist. Het koelt af naar minima tussen 10 en 12 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met in de namiddag enkele buien die lokaal gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 15 graden op de Hoge Venen en tot 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig.

Zaterdag begint overwegend droog met soms nog wat zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking en in de loop van de namiddag valt hier en daar wat regen. ’s Avonds en ’s nachts vallen soms intense buien. Het wordt nog zo’n 17 graden in het centrum.

Zondag start met soms intense buien maar in de loop van de dag krijgen we meer opklaringen en worden de buien minder intens en minder in aantal. De maxima halen zo’n 16 graden in het centrum.

Maandagochtend begint nog droog, maar al snel neemt de bewolking toe vanuit het westen gevolgd door regen of (soms onweerachtige) buien. De maxima schommelen rond 15 graden in het centrum.