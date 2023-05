Zus van Madeleine McCann praat voor het eerst in het openbaar: “Treurige gelegenheid”

Amelie, de nu 18-jarige zus van Madeleine McCann, heeft voor het eerst in het openbaar gepraat over de verdwijning van haar zus.

Amelie McCann sprak woensdag tijdens een herdenking voor haar zus, die exact 16 jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in Portugal. “Het is leuk dat iedereen hier is, maar het is een treurige gelegenheid”, klonk het tijdens de gebedsherdenking aan hun familiewoonst in Rothley, nabij Leicester.

“We zijn hier vanavond bij elkaar om onze liefdevolle bezorgdheid voor Madeleine en voor alle jonge kinderen die tegen de wil van hun families meegenomen werden te tonen”, aldus de lokale priester. “We zijn hier ook samen om elkaar aan te moedigen om te blijven hopen, en om te bidden voor hernieuwde kracht in deze moeilijke tijd.” Daarna herhaalden alle aanwezigen samen de leuzen “Geef nooit op”, “Laat geen steen onaangeroerd”, “Vergeet me niet”, en “Nog steeds vermist, nog steeds gemist”.

Madelein McCann zou nu bijna 20 jaar oud zijn. Volgens de Duitse politie werd het meisje vermoord door Christian Brückner, een 45-jarige zedendelinquent die in een Duitse cel zit voor andere feiten.