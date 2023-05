Italiaanse historicus denkt brug op Mona Lisa-schilderij na jarenlange speculatie te hebben herkend

Wie het legendarische schilderij van Leonardo da Vinci uit het begin van de 16de eeuw al gezien heeft, heeft het zonder twijfel al gemerkt: op de achtergrond van de Mona Lisa staat een brug. Maar welke brug dat is, daar zoeken kunstliefhebbers en -wetenschappers en historici net als over de identiteit van de vrouw erop - volgens velen Lisa del Giocondo - al decennialang een antwoord op.

Er werd al wild gespeculeerd doorheen de jaren. Onder meer de Ponte Buriano, nabij Laterina, en de Ponte Bobbio, in de noordelijke stad Piacenza, werden al genoemd. Maar altijd bleek er wel iets niet aan te kloppen. Misschien was het dan een fictieve brug, zou je kunnen denken als het antwoord na al die jaren uitblijft.

Maar een Italiaans historicus meent nu toch dat het om een bestaande brug gaat, en dat hij achterhaald heeft welke het is. Meer zelfs: Silvano Vinceti is er rotsvast van overtuigd dat hij de waarheid achterhaald heeft. Volgens hem gaat het over de Romito di Laterina-brug in de provincie Arezzo.

Historische documenten

Om tot die conclusie te komen, gebruikte Vinceti dronebeelden en historische documenten, en vergelijk hij schilderijen en foto’s van het gebied. “Het was een Romeins-Etruskische brug”, zei de historicus op een persconferentie. Vooral het aantal bogen overtuigde hem, zo vertelde hij daar. Het zijn er vier, net als op het schilderij. De andere bruggen waarover gespeculeerd werd hebben er meer.

Van die Romito di Laterina-brug staat vandaag nog maar één boog recht. In de 16de eeuw en nadien vormde die brug een snelle verbinding tussen Arezzo, Fiesole en Firenze. “De unieke vorm van de brug en het gebied dat ze bestreek, komt overeen met wat da Vinci schilderde”, zei Vinceti nog. De kunstenaar verbleef in die tijd vaak bij zijn nonkel in Fiesole, zo achterhaalde historicus ook, wat kan verklaren waarom hij het schilderij in de buurt daarvan maakte.

Euforie

Volgens de burgemeester van Laterina, Simona Neri, heeft het onderzoek van Vinceti euforie losgeweekt in het 3.500 inwoners tellende dorpje. “We zullen moeten beschermen wat nog over is van de brug, en daar gaan we geld voor nodig hebben”, zei Neri. Ze moet daarvoor wel de concurrentie aangaan met het nabij gelegen Buriano, een dorpje waar ook geclaimd wordt dat hun brug op het schilderij te zien is.

Belangrijk om weten is wel dat het niet de eerste keer is dat Vinceti een bewering doet over de Mona Lisa. In het verleden kwam hij onder meer met de theorie dat da Vinci een mannelijk én een vrouwelijk model gebruikte voor het schilderij, dat achter kogelvrij glas in het Louvre in Parijs hangt. Sluitend bewijs is er ook daarvan niet.