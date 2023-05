Acht doden bij brand in wooncontainers in Tsjechië

Bij een brand in meerdere wooncontainers in Tsjechië zijn acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer bij het Tsjechische persagentschap CTK.

Het vuur brak woensdagnacht omstreeks 2 uur uit, en breidde snel uit. Geen van de bewoners kon levend uit het inferno worden gehaald. De brandweer kon de brand pas tegen de ochtend blussen.

Het is nog onduidelijk wie woonde in de containers. Het zou kunnen gaan om bouwarbeiders of om daklozen, maar dat moet nog onderzocht worden.