18-jarige keepster Jorijn Covent is niet bang voor komst van landskampioen Anderlecht naar Club YLA: “We willen 6 op 6 pakken tegen paarswit”

Club YLA kon dit seizoen geen overwinning boeken tegen KRC Genk, al kwam het daar afgelopen weekend wel heel dichtbij. Een 1-2-voorsprong bleek niet voldoende, de Limburgers hingen de bordjes in de slotfase nog in evenwicht. “Ik moet toegeven dat ik enorm hard gevloekt heb”, geeft keepster Jorijn Covent toe. “Tien minuten voor tijd werd spits Lisa Petry diep gestuurd. Ik koos ervoor om uit te komen, maar werd gevloerd door een listige lobbal. Een beslissing die je in een fractie van een seconde moet nemen. Vooral zuur omdat we echt wel verdienden om Genk voor het eerst dit seizoen te kloppen.”

Blauwzwart maakt zich nu op voor de altijd beladen topper tegen Anderlecht, dat vorig weekend de landstitel pakte. “Decompressie bij Anderlecht verwacht ik zeker niet, wel integendeel. Met de titel op zak kunnen ze bevrijd voetballen en ze zullen onze 0-4-overwinning van op de openingsspeeldag zeker nog niet vergeten zijn. Of er mij een lastige namiddag wacht tegen het aanvallende geweld van paarswit? Wij hebben dit seizoen al getoond dat we defensief heel stabiel voor de dag kunnen komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we Anderlecht collectief kunnen opvangen en voor eigen publiek voluit voor de drie punten kunnen gaan. Zes op zes pakken tegen de kampioen zou voor ons toch een opsteker zijn in Play-Off 1.”

Net als in de reguliere competitie krijgt de 18-jarige Jorijn Covent door de schouderblessure van eerste keepster Femke Schamp voluit haar kans in het Brugse doel. “Zelfvertrouwen is voor een keepster dé sleutel om sterk te presteren en ik voel dat ik, zeker door de steun van de ploegmaats, minder twijfel. Tegelijk blijf ik streng voor mezelf. Ik moet nog constanter presteren en vooral op hoge ballen progressie boeken. Ik blijf trouwens ook volgend seizoen bij Club YLA. Als ik hard blijf werken op training, zullen er hopelijk nog kansen volgen.”