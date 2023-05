Duvel Moortgat en Bartel Van Riet lanceren ‘Boom’, een bier met een boodschap: “We drinken ons een bos bij elkaar”

Hoe meer Boom er wordt gedronken, hoe meer bomen door de brouwerij worden geplant. Dat is in het kort het idee achter Boom, het nieuwe brouwsel dat Duvel Moortgat ontwikkelde in samenwerking met Kempenaar Bartel Van Riet. De volledige opbrengst van de verkoop van het nieuwe bier gaat dan ook naar de aanplanting van bomen. Boom werd woensdag voorgesteld in Fort Liezele.

Boom is een blond, lichttroebel bier dat zich volgens Duvel Moortgat heerlijk laat doordrinken. Met een alcoholpercentage van 5,5% is het een zeer toegankelijk drankje dat door veel mensen zal gesmaakt worden. Het smaakt zomers fris, met subtiele toetsen van citrus en een hoppige bitterheid in de afdronk.

Of zoals ambassadeur Bartel Van Riet het zegt: “Het is er eentje voor de dorst. Bij de laatste slok heb ik zoiets van: geef nog maar een rondje”. Wie een Boom drinkt, steunt meteen ook een ‘groen’ doel. Een mooi excuus om de nieuwe boreling van Duvel Moortgat zelf eens aan de lippen te zetten. (Lees verder onder de foto)

Achter het ontstaan van het bier zit een mooi verhaal. — © Joris Herregods

De samenwerking met Duvel Moortgat komt niet uit de lucht vallen. “Deels omdat ik een bierliefhebber ben, maar ook omdat we al veel dingen samen hebben gedaan. Toen ik zelf nog een café had, kwam op een bepaald ogenblik de vraag om samen een bier te brouwen. Ik heb die boot behoorlijk lang afgehouden omdat ik vond dat het verhaal moest kloppen. Het ‘waarom’ moest kloppen. Toen kwam het idee van ‘we drinken ons een bos bij elkaar’. Zo kwamen we uiteindelijk tot Boom”, vertelt de Kempenaar met groene vingers. “Brouwer Sam De Belder heeft samen met mij de smaak ontwikkeld. We wisten snel wat we wilden verkrijgen. Dat was een verfrissend, toegankelijk bier dat niet te zwaar is.”

Subtiele boodschap

Sam De Belder, de plantmanager en brouwer van Duvel-Moortgat in Breendonk, werkte een jaar aan het bier. “We hebben vijf testbrouwsels gedaan waarbij we speelden met het alcoholpercentage en met verschillende hopsoorten. We zijn uiteindelijk voor twee exotische hopsoorten gegaan: mosaic en chinook. We hebben er ook wat kruiden en sinaasappelschillen aan toegevoegd, maar altijd heel subtiel. Het resultaat is een zeer toegankelijke dorstlesser. Ik ben er zeker van dat de meeste mensen Boom lekker zullen vinden. Ook het feit dat er een boodschap aan gekoppeld is, tilt dit bier naar een hoger niveau.” (Lees verder onder de foto)

In Boom proef je subtiele citrustoetsen. — © Joris Herregods

Volgens brouwer De Belder kun je Boom omschrijven als een lichttroebel bier dat met geen enkel ander bier uit het Duvel Moortgat-gamma te vergelijken is. “Er zit een bepaalde hoeveelheid tarwemout in die zorgt voor de dikke schuimkraag. We hebben geen dry hopping toegepast, wat tegenwoordig erg in is om de smaak te versterken. We wilden dat de citrus subtiel aanwezig was. Daarom hebben we de twee soorten hop goed gedoseerd in de kookketel, waardoor alles complementair is.”

Suggestie van de patron

“Er werd al ongeveer 250 hectoliter Boom gebrouwen”, gaat Sam enthousiast verder. “Het bier is verkrijgbaar in 250 cafés over heel België die deel uitmaken van het wisseltapsysteem en viermaal per jaar een ‘suggestie van de patron’ aanbieden op vat. Boom is voorlopig dus redelijk exclusief. In het verleden waren er al een aantal suggesties van de patron die momenteel nog steeds tot het gamma behoren. Denk maar aan de Chouffe Soleil en de Cherry Chouffe. Ook in alle bezoekerscentra van de brouwerij Duvel Moortgat zal Boom verkrijgbaar zijn.” (Lees verder onder de foto)

Afwachten of Boom ook een blijver is in het gamma. — © Joris Herregods

Of het bier ook een blijver wordt in het aanbod van Duvel Moortgat, is dus nog niet zeker. “Dat hangt vooral af van het succes”, legt Sam De Belder uit. “Het is de consument die daarover beslist. Hoeveel bomen er zullen geplant worden, is bijgevolg ook nog onduidelijk. Maar de volledige opbrengst gaat wel naar het project. We hopen natuurlijk dat het bier massaal verkocht wordt.”