Caroline van der Plas stuurt haar kat naar ontmoeting met Oekraïense president Zelenski: “Heel misplaatst”

Zelenski kwam woensdagavond aan in Den Haag, waar hij vandaag onder andere zal praten met de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo. Er staat ook een ontmoeting met Nederlandse parlementsleden op de planning van de Oekraïense president, maar Caroline van der Plas zal daarbij niet aanwezig zijn.

“4 mei… Eén dag per jaar dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. Eén dag. DAT moet op 4 mei centraal staan! Niet Zelensky”, klinkt het op Twitter. “Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kritiek

De beslissing komt Van der Plas op heel wat commentaar te staan op sociale media, maar ze blijft bij haar beslissing. “Dit is een exceptionele situatie van een Europees volk dat nu wordt bedreigd en dagelijks duizenden doden betreurt”, schrijft iemand. “Het gaat om dezelfde waarden waar onze doden voor zijn gestorven dus waarom op dit punt niet op zoek naar het gemeenschappelijke?” Waarop de politica antwoordt: “Omdat dat ook op elke andere dag kan. Voor mij is en blijft 4 mei Nationale Dodenherdenking. Zoals ik het van jongs af aan heb geleerd.”

En als iemand schrijft dat “je niet eens weet wat Zelensky gaat zeggen”, klinkt het: “Wel dat hij toespraak houdt op hetzelfde tijd dat er in Tweede Kamer zelf dodenherdenking is van de Erelijst der Gevallenen en even later dodenherdenking in Nieuwspoort van diverse media-verenigingen voor hen die in WOII het leven lieten voor de vrijheid van meningsuiting.”

En op de kritiek dat “het mij juist extra krachtig lijkt om overdag schouder aan schouder te staan met een land dat nu op wrede manier wordt aangevallen en ‘s avonds stil te staan bij wat oorlog voor Nederland heeft betekend. Het hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten”, schrijft Van der Plas kortweg: “Kan elke andere dag”.