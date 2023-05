Wapenstilstand in Soedan houdt opnieuw niet stand

Een staakt-het-vuren dat donderdag van kracht werd in Soedan, houdt opnieuw niet stand. Volgens de Arabische televisiezender al-Jazeera waren er donderdagmorgen luchtaanvallen en zware beschietingen in de buurt van het presidentieel paleis in de hoofdstad Khartoem. Ook in de vlakbij gelegen stad Omdurman was er artillerievuur te horen, zo meldden ooggetuigen op Twitter.