Hotel in centrum Antwerpen moet tijdelijk dicht na aanhoudende overlast: “Uitbuiting, verkrachting, drugs en geweld”

De politie stelde vast dat de uitbating van Antwerp Billard Palace, een hotel op het Koningin Astridplein in Antwerpen gepaard ging met veelvuldige verstoringen van de openbare orde. Het registratiesysteem bleek onder andere niet naar behoren te functioneren. Bovendien kon de politie tijdens een controle in februari 2023, naar aanleiding van twee vermiste, kwetsbare jonge vrouwen die mogelijk het slachtoffer waren van mensenhandel, niet achterhalen of die recent in het hotel hadden verbleven.

“Zowel de scans van de identiteitsdocumenten als het digitale systeem bleken onvolledig, waardoor er belangrijke informatie miste”, zegt Lauranne Van Dongen, woordvoerster van De Wever (N-VA). “Daarnaast merkte de politie op dat het hotel elke bezoeker een toeslag van 15 euro aanrekende.”

In maart nam de politie opnieuw contact op met het hotel om na te gaan of er twee slachtoffers van mensenhandel recent in het hotel verbleven. Een dag later bleek het personeel vergeten te zijn om de opzoekingen te doen. “Hoewel dat nazicht achteraf negatief bleek te zijn, is het onaanvaardbaar dat deze informatie 24 uur op zich liet wachten, gezien de verontrustende en gevaarlijke situatie waarin de twee jonge vrouwen zich mogelijk bevonden”, verklaart Van Dongen.

Ernstig overlast

Uit de vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat Antwerp Billard Palace een gekende verblijfplaats is voor personen die voor overlast zorgen. Het plegen van strafrechtelijke feiten zoals uitbuiting, verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, drugsbezit en drugsverkoop vormden geen uitzondering. Bovendien blijkt uit de verschillende controles van het registratiesysteem dat er nog altijd gasten verblijven die niet geregistreerd zijn.

Het gebrek aan registratie van klanten vorm een ernstig risico voor de openbare orde. De gegevens over wie in een hotelkamer verblijft en hoelang of hoe vaak bepaalde personen in het verblijven, kunnen tot op vandaag niet fatsoenlijk ter beschikking gesteld worden van de politie. Kortom, het gehanteerde registratiesysteem voldoet niet om illegale praktijken te voorkomen.

Daarom besliste burgemeester De Wever (N-VA) om maatregelen te treffen en de hotel tijdelijk te sluiten voor een termijn van een week. “Bijkomend moet het hotel binnen een termijn van vier weken na de betekening een sluitend en gebruiksvriendelijk registratiesysteem installeren. Ook moet de uitbater bewakingscamera’s installeren aan de toegangsdeur en in elke publieke toegankelijke ruimte. Na deze termijn zal de politie een nieuwe evaluatie maken van dit systeem”, aldus Van Dongen.