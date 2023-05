David Hubert en RSCA Futures wonnen nog niet in de play-offs: “Het gaat om de ontwikkeling, trouw aan het DNA en met goed voetbal”

David Hubert werd aangetrokken om de jonkies van Anderlecht als ervaren speler bij te staan tijdens hun debuutseizoen in het profvoetbal. De geboren Brusselaar speelt in principe zijn laatste thuiswedstrijd bij paars-wit, al wil de tot verdediger omgeschoolde middenvelder dat niet bevestigen. “Ik zat al rond de tafel bij de club en opperde daarbij enkele ideetjes”, vertelt Hubert. “De tijd brengt wel raad. Ik sluit niet uit dat ik ook volgend seizoen nog als speler op het terrein sta, al ging ik deze uitdaging in eerste instantie om ervaring op te doen richting een trainerscarrière. Ik fungeerde als een tussenschakel voor de coach en de spelersgroep. Vooral in de kleedkamer had ik een belangrijke rol.”

“Voor RSCA Futures betekende dit seizoen een eerste kennismaking met het volwassen voetbal. Vele jongens ontwikkelden zich pijlsnel. Kijk maar naar de evolutie van Bart Verbruggen, die twaalf wedstrijden bij de Futures speelde vooraleer hij helemaal doorbrak en zelfs op het Europese toneel schitterde. Ook onze aanvoerder Théo Leoni zette enorme stappen voorwaarts.”

Even werd RSCA Futures gedegradeerd tot het kneusje van de klas, maar de jongste twee speeldagen ging het de goede kant uit met twee gelijke spelen. “We beleefden een moeilijk drieluik met RWDM en tweemaal Beveren, waarbij we elke keer vier goals incasseerden”, legt David Hubert uit. “We kregen telkens een les in efficiëntie. Zeker tegen RWDM had het heel anders kunnen lopen, want we speelden heus geen slechte wedstrijd. Beveren deed ons pijn met zijn sterke samenspel, maar die twee teams beschikken ook wel over veel individuele kwaliteiten. We openden de eindronde met twee goede wedstrijden tegen Beerschot en Club NXT, maar werden met een povere één op zes slechts karig beloond. Het komt er nu op aan om de rug te rechten. We bleven meermaals verstoken van een verdiende overwinning. Hopelijk komt die bevrijdende zege er wel tegen Beerschot.”

Rivaliteit

Dat Club NXT boven RSCA Futures prijkt, doet ongetwijfeld pijn bij de Brusselse aanhang. “Club NXT begon het seizoen met een ploeg die al op elkaar was ingespeeld. Zij staan misschien iets verder, maar ik wil enkel op onze eigen ontwikkeling focussen”, aldus Hubert. “We bleven met de RSCA Futures het DNA van de club trouw door goed voetbal te brengen. De top zes vormde het streefdoel en dat bereikten we. In de beslissende match op SK Deinze kraakten we mentaal niet. Jong Genk en SL16 strijden ondertussen nog voor het behoud. We deden het dus lang niet zo slecht.”

Ook als David Hubert wordt gevraagd naar zijn eigen seizoen, legt hij opnieuw de nadruk op het collectief. “Het verhaal gaat over de evolutie van onze RSCA Futures”, besluit hij. “De heenronde verliep positief. Nadien raakte de club wat in de problemen en moesten we hard werken. Nu ligt de focus op de match tegen Beerschot. Nadien worden we mogelijk scherprechter in de titelstrijd, met onze slotmatch op RWDM.”