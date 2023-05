Verplichte kinderopvang kan niet voor CD&V: “Voor Vooruit moeten baby’s precies staatseigendom worden”

Clash om de crèche. CD&V en Groen zijn niet te spreken over de socialistische voorstellen voor verplichte kinderopvang.

Er wordt bijzonder afkeurend gereageerd op de voorstellen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in verband met een verplichting voor kinderopvang. In de teksten die begin juni worden voorgelegd aan de leden staat dat ouders moeten ingaan op een aanbod van 130 dagen gratis kinderopvang. Rousseau nuanceert wel dat als er voldoende betaalbare en kwalitatieve plekken zijn, de doelstellingen – de ontwikkelingskansen verhogen – misschien ook zonder verplichting gehaald kunnen worden.

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) reageert scherp afwijzend op Twitter. “Voor Vooruit moeten baby’s precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien en is vrije keuze taboe”, schrijft ze. Tegen de zomer zou drie vierde van de opvangplaatsen inkomensgerelateerd zijn, aldus nog Crevits.

Ook van de Groen-covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout krijgt Rousseau de wind van voren. Naji zet zich in een opiniebijdrage in De Morgen fel af tegen het “dedain” van politici die denken “beter te weten hoe ouders hun geld moeten besteden”. Vaneeckhout noemt wat Rousseau voorstelt “onbespreekbaar”. “De staat moet zich niet lichtzinnig moeien met individuele opvoedingskeuzes.” De groenen zien meer heil in een inkomensgerelateerd Groeipakket (het vroegere kindergeld), dat geïndexeerd wordt.

