Juridische strijd tussen Dennis Black Magic en Joyce De Troch gaat verder na lasterzaak

De rechtszaak tussen Dennis ‘Black Magic’ Burkas en mediafiguur Joyce De Troch is uitgesteld naar begin juni. De twee liggen nog steeds in de clinch over een vennootschap, opgericht voor de organisatie van evenementen. Slechte timing, want enkele weken later brak de coronacrisis uit. Er ontstond al snel onenigheid over aandelen, en die is anno 2023 nog niet opgelost.

De ‘Vlaamse pornokoning’ stond dinsdag tegenover presentatrice Joyce De Troch in de rechtbank van Tongeren. De twee waren in 2020 betrokken bij een vennootschap in de evenementensector. De timing van het bedrijf was nogal ongelukkig, want enkele weken later brak de coronacrisis uit. De relatie tussen het duo verslechterde en ontaarde in een rechtszaak.

Op sociale media deelde Burkas mee dat De Troch geld verduisterde toen hij in de gevangenis zat. Hij deed er nog een schepje bovenop met verschillende persoonlijke beweringen over zijn ex-vennoot. Joyce De Troch stelde dat Dennis Burkas “na de beëindigde samenwerking een lastercampagne is begonnen tegen haar waarbij hij grove beledigingen, leugens en loze beschuldigingen niet schuwde.”

Autobiografie

Burkas is de laatste tijd veel in de aandacht gekomen door cinemahit ‘Zillion’, waar hij vertolkt wordt door Matteo Simoni. De Troch redeneerde dat de berichten daardoor grote schade zouden kunnen toebrengen. Burkas voegde ook een hoofdstuk over De Troch toe aan zijn autobiografie, die in oktober in de rekken zou komen. De Leuvense rechtbank volgde die redenering en legde Burkas een verbod op om te praten over De Troch op sociale media. Per inbreuk moet hij een dwangsom van 25.000 euro betalen. Het verbod geldt tot een uitspraak valt in de originele rechtszaak.

Dinsdag ging die zaak verder in de arbeidsrechtbank van Tongeren. Volgens Joyce De Troch heeft Dennis Burkas in 2020 en 2021 zijn aandelen in dat vennootschap overgedragen. Daarvoor zou nooit een schriftelijke overeenkomst afgesloten zijn. Tot debatten is het nog niet gekomen, want de zaak is uitgesteld naar 9 juni. De advocaat van De Troch liet alvast weten dat beide partijen de zaak willen verderzetten in de burgerlijke rechtbank. Een einde is dus nog niet in zicht.Joyce De Troch. carlo coppejans