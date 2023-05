Twee jaar voorwaardelijke celstraf voor dealer die cocaïne verborg in Kinder Surprise-ei

Een 35-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor drugshandel. Bij zijn arrestatie bleek dat G.D. zijn cocaïne in een Kinder Surprise-ei had verborgen. Het openbaar ministerie had twee jaar effectieve celstraf gevorderd.

De bal ging aan het rollen toen een politiepatrouille op 17 april 2021 in het centrum van Brugge werd aangesproken door een man. Hij vertelde dat hij net klappen had gekregen van een kerel die zich verplaatste op een elektrische step. G.D. kon snel ingerekend worden. De beklaagde bleek 350 euro op zak te hebben, maar had vooral negen paxons cocaïne verstopt in een Kinder Surprise-ei.

Het onderzoek wees uit dat D. al een tijdje cocaïne dealde. De verdediging benadrukte echter dat de Bruggeling na vier maanden voorhechtenis brak met het drugsmilieu. In die omstandigheden werd met succes aangedrongen op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Tijdens het onderzoek kregen de speurders ook S.D. (38) als verdachte in het vizier. In zijn woning in Brugge ontdekte de politie speed, hasj, cannabis en 2.000 euro. Bovendien werden in zijn tuin acht cannabisplanten aangetroffen. Volgens de verdediging was alles echter voor eigen gebruik. Het OM vorderde twaalf maanden cel, maar de verdediging bepleitte eveneens met succes om die straf te koppelen aan probatieuitstel.