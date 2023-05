Alleenstaanden met kinderen zijn minst aan het werk

Alleenstaanden met kinderen zijn in Vlaanderen het minst aan het werk. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). In 2022 lag het aandeel werkenden bij alleenstaanden zonder kinderen ten laste op 73,5 procent en bij alleenstaanden met kinderen op 57,5 procent. Bij koppels zonder kinderen bedroeg het aandeel werkenden in 2022 70,5 procent en bij koppels met kinderen 74,0 procent.

In 2022 werkte in het Vlaamse Gewest 71,5 procent van de bevolking van 15 tot 64 jaar. Dat aandeel ligt beduidend hoger dan in 1999 (62,6 procent) en ook hoger dan in 2021 (70 procent). Het gaat om het hoogste aandeel werkenden in de periode 1999-2022.

Het aandeel werkenden onder de mannelijke bevolking van 15 tot 64 jaar steeg van 71,3 procent in 1999 tot 74,4 procent in 2022. Bij vrouwen steeg het aandeel werkenden sterker, van 53,6 procent in 1999 tot 68,5 procent in 2022. Het aandeel werkenden lag bij zowel mannen als vrouwen in 2022 1,5 procentpunt hoger dan in 2021.

Uit de resultaten van de enquête blijken voorts grote verschillen naargelang het onderwijsniveau. Van de 25- tot 64-jarigen was vorig jaar 51,3 procent van de laaggeschoolden aan het werk, tegenover 78,4 procent van de middengeschoolden en 89,7 procent van de hooggeschoolden.

Van de personen geboren buiten de Europese Unie was er vorig jaar ook een lager aandeel aan het werk. In 2022 was 72,5 procent van de personen geboren in België aan het werk, tegenover 73,5 procent van de personen geboren in een ander land van de EU en 60,5 procent van de personen geboren buiten de EU.

In 2022 lag het aandeel werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest (71,5 procent) hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (59,9 procent) en het Waalse Gewest (60,0 procent). Het aandeel werkenden in het Vlaams Gewest lag iets boven het EU-gemiddelde.