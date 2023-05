HET PUNT VAN VAN IMPE. “Kan Conner Rousseau van rechtse oneliners een links beleid maken?”

Conner Rousseau stuurde op de vooravond van 1 mei een (niet zo) nieuw voorstel de wereld in: wie een basisbaan weigert, verliest zijn uitkering. Maar is dat idee wel zo liberaal als het lijkt? “Je moet wel luisteren naar wat hij echt zegt”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in onze politieke podcast. “Het echte idee is veel linkser dan het klinkt. De vraag is nu of hij zijn rechtse oneliners ook kan omzetten in links beleid.”