Trein rijdt in op arbeiders nabij Keulen: twee dodelijke slachtoffers, meerdere gewonden

Bij een treinongeluk nabij de Duitse stad Keulen zijn twee doden gevallen. De trein reed in op een groep arbeiders. Dat meldt de Duitse politie.

Het ongeval deed zich voor in Hürth, een stadje ten westen van Keulen, bericht de Kölner Stadt-Anzeiger. Volgens de krant bevond een groep mensen zich in de sporen aan een overweg. Er zijn “meerdere doden en gewonden” gevallen, klinkt het in de krant.

Volgens een woordvoerder van Die Bahn was de IC-trein onderweg van Emden (in Nedersaksen) naar Koblenz (Rijnland-Palts). Het spoorwegbedrijf kreeg omstreeks 11 uur de eerste melding over het ongeval binnen. Het treinverkeer op de Eifellijn, tussen Keulen en Trier, ligt stil.