Vlaams minister-president Jan Jambon overweegt intendant aan te stellen voor De Warande

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) overweegt een intendant aan te stellen voor cultuurhuis De Warande in Turnhout. Dat zei hij donderdag in het parlement na een vraag van Meyrem Almaci (Groen).

De vorige Vlaamse regering besloot om de culturele bevoegdheden weg te halen bij de provincies en die ofwel over te hevelen naar de steden en gemeenten of naar Vlaanderen. De Warande dreigt daardoor tussen twee stoelen te vallen. “Het is te groot voor Turnhout en te klein voor Vlaanderen”, zei Jambon donderdag. “Het zal uiteindelijk de Vlaamse regering zijn die beslist over de overdracht naar het lokale bestuur of het verdere behoud bij de provincie Antwerpen.” Die beslissing moet volgend jaar vallen.

De voorbije vier jaar passeerden er tien directeurs de revue bij het cultuurhuis. Jambon gaf donderdag aan de wenkbrauwen te fronsen bij sommige beslissingen van het management, maar zich niet met de dagelijkse leiding te willen bemoeien.

“Maar ik overweeg ernstig om een intendant aan te stellen”, zei hij. “Om in dialoog te gaan om de toekomst te bepalen. Niet om operationeel in te grijpen in het management. Maar om te kijken wat de beste oplossing is. Ik hoop dat dat enige rust in het huis kan brengen.”

“De eerste doelstelling van de intendant moet zijn om de carrousel bij de directie te stoppen”, reageerde Almaci. Het moet volgens haar gaan om een bruggenbouwer die zich goed laat omringen door mensen uit de sector en de leegloop bij het personeel kan stoppen.