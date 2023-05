Antwerpen experimenteert met vuilnisbakken met opvallende kleur

De stad Antwerpen heeft bij wijze van proefproject 26 vuilnisbakken in het straatbeeld vervangen door exemplaren met een opvallende kleur. De stad wil nagaan of het verhogen van de zichtbaarheid het gebruik van een vuilnisbak doet toenemen, waardoor er minder zwerfvuil op straat zou terechtkomen.

De huidige Antwerps vuilnisbakken zijn veelal grijs van kleur, net als het andere straatmeubilair. De stad telt er ruim 4.000, maar die worden lang niet allemaal goed gebruikt, want zwerfvuil blijft volgens de stad een groot probleem. Een experiment met frisgroene exemplaren moet uitwijzen of de zichtbaarheid daarin een rol speelt.

De 26 groene vuilnisbakken krijgen een vulgraadsensor, om te kunnen nagaan of ze sneller vol zitten. Om te kunnen vergelijken, krijgen ook de grijze vuilnisbakken in de buurt een vulgraadsensor. Daarnaast zal de properheid van de omliggende straten en pleinen worden gemonitord. De vuilnisbakken komen in vijf testzones waar zwerfvuil vaak een probleem is: de Offerandestraat, de Groenplaats, het Eilandje, het Sint-Jansplein en de Ossenmarkt.

“In Antwerpen staan 4.000 vuilnisbakken, waarvan ruim 662 in de historische binnenstad”, zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA). “Nergens in West-Europa staan er zoveel vuilnisbakken per inwoner. Vaak is het excuus dat mensen ze niet zien staan. We gaan nu uitproberen of met een opvallende frisgroene kleur we meer afval aantrekken en kunnen zorgen voor properdere straten.”