Amerikaanse bank PacWest probeert markten te kalmeren door “gesprek met mogelijke investeerders”

De jongste weken heerst er ongerustheid over de toekomst van de kleinere banken in de VS. Drie gingen er al over de kop: de meest recente -First Republic Bank- werd afgelopen weekend overgenomen door JPMorgan. De banken zijn het slachtoffer van de gestegen rente waardoor ze hun portefeuille zwaar moesten afwaarderen, en van het dalend consumentenvertrouwen. Woensdagavond kondigde de Amerikaanse centrale bank bovendien een nieuwe renteverhoging aan.

Het aandeel van PacWest stond de voorbije dagen al zwaar onder druk op Wall Street. “De bank heeft geen buitengewone uitstroom van deposito’s gezien na de verkoop van First Republic Bank en ander nieuws”, luidde het woensdag in een persbericht van PacWest. “Onze cash en beschikbare liquiditeit blijven solide.” De bank uit Los Angeles controleert zo’n 28 miljard dollar aan deposito’s.

Fed-voorzitter Jerome Powell had woensdag nog verzekerd dat de autoriteiten dichter staan bij het beheersen van de bankencrisis. Maar beleggers lijken hierover nog te twijfelen. Het koersverlies van PacWest verkleinde na de mededeling die de bank uitstuurde, maar bedroeg -voor de start van de beurshandel donderdag toch nog altijd zo’n 40 procent.