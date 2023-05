Laatste thuismatch voor Nicolas Rajsel en FCV Dender: “Dubbele rekening vereffenen met Lommel SK”

Rajsel ligt nog twee jaar onder contract in Denderleeuw, waar hij zich intussen al settelde. “Ik woon in Iddergem op een boogscheut van het stadion en dat is best praktisch.” — © De Saedeleer

De teerlingen zijn geworpen voor FCV Dender, dat heelhuids door het debuutseizoen van zijn tweede passage in het profvoetbal geraakte. Coach Timmy Simons riep evenwel een nieuwe competitie in leven door het meeste punten te willen pakken in de Relegation Play-offs. FCV Dender pronkt met de fraaie balans van zeventien op vierentwintig in de play-off en telt één punt meer dan Lommel SK. Indien Dender zaterdag wint van Lommel, zal niemand beter doen dan de ploeg uit Denderleeuw.

Nicolas Rajsel stapt graag mee in de motivatietechnieken van zijn coach, die bovendien blijken te werken in een groep die goed aan elkaar klit. “We kunnen met Lommel een dubbele rekening vereffenen”, bijt Rajsel de spits af. “We kunnen de meeste punten gepakt hebben in deze play-offs en ook revanche nemen voor de zware 1-4-nederlaag in de reguliere competitie. Toen stonden we wel nog met een andere ploeg tussen de lijnen en ontbraken de automatismen. Lommel stelde ons al vaker voor problemen en is een ploeg die goed voetbal brengt.”

Rajsel zorgde in Virton voor de winnende treffer. In de thuispartij tegen SL16 stak het doelhout daar een stokje voor. Telkens startte de 29-jarige gewezen Sloveense jeugdinternational op de bank. “Ik wil graag alle wedstrijden spelen. Uiteraard sta ik liever aan de aftrap dan als joker ingebracht te worden, maar die beslissing ligt bij de coach. Ik probeer beslissend te zijn om zo mijn basisplaats af te dwingen. Assists geven, scoren en naar doel schieten zit in mijn bloed. Op Virton lukte me dat, tegen SL16 strandde ik op een redding van de doelman en de lat.”

Rajsel ligt nog twee jaar onder contract in Denderleeuw, waar hij zich intussen al settelde. “Ik woon in Iddergem op een boogscheut van het stadion en dat is best praktisch. Geen vermoeiende autoritten of vervelend fileleed voor mij. Ik zou eigenlijk best met de fiets naar de training kunnen komen, maar helaas beschik ik niet over een tweewieler”, verrast de landgenoot van Tadej Pogacar en Primoz Roglic, die naast de Sloveense ook de Franse nationaliteit bezit en twee jaar lang de kleuren verdedigde van Paris Saint-Germain. “Ik speelde in Parijs voor het tweede team. Ik trok nadien naar mijn thuisland, waar ik voor Celje ging voetballen.”

In België brak Rajsel door in het Dudenpark, waar hij Union Sint-Gillis naar de titel leidde in derde klasse en nadien ook potten brak in tweede klasse. “Union heeft nog steeds een plaats in mijn voetbalhart. ‘Eens Unionist, altijd Unionist’ is een gezegde dat ook voor mij opgaat. Union is een ontzettend warme club. Ik onderhoud er nog steeds contacten. Wanneer ik er een wedstrijd bezoek, word ik er nog herkend en toegezongen. Ik lanceerde mijn carrière bij Union en vind het prachtig dat die club zelfs op het Europese toneel terugkeerde.”

Via Azerbeidzjan kwam Rajsel bij Dender terecht. “Het behoud afdwingen was het hoofddoel en daarin slaagden we. Tegen Lommel kunnen we zonder druk aan de slag, al willen we wel winnen.”