Franse minister: “Italiaanse premier Meloni is niet in staat om migratieproblemen aan te pakken”

De Italiaanse premier Giorgia Meloni “is niet in staat de Italiaanse migratieproblemen aan te pakken”, vindt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Italië krijgt al weken te maken met een forse toename van vluchtelingen die over de Middellandse Zee het land bereiken, en velen reizen door naar Frankrijk.

In een radio-interview reageerde Darmanin op uitspraken van Jordan Bardella, voorzitter van de extreemrechtse Rassemblement National. “Meloni leidt een extreemrechtse regering met de vrienden van Le Pen, maar slaagt er niet in de migratieproblemen aan te pakken waarop ze verkozen is”, aldus Darmanin. “Ja, er is een toename van migranten, en vooral minderjarigen, in Zuid-Frankrijk, maar de waarheid is dat er in Tunesië een politieke situatie is die veel kinderen naar Italië doet vertrekken en dat Italië niet in staat is deze migratiedruk te beheersen.”

“Meloni is zoals Le Pen: ze wordt verkozen op basis van ‘je zult zien wat je gaat zien’, en vervolgens ziet men dat immigratie niet stopt en zelfs toeneemt”, aldus nog Darmanin.

De Frans-Italiaanse relaties kwamen in november al eens zwaar onder druk te staan, toen de net aangetreden Meloni weigerde het ngo-schip SOS Méditerranée te laten aanmeren. Uiteindelijk kon het in de Franse havenstad Toulon terecht. Parijs riep daarop een EU-ontmoeting bijeen, om te vermijden dat zoiets opnieuw zou gebeuren.

Sindsdien is het aantal clandestiene oversteken van de Middellandse Zee verder toegenomen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al 36.000 mensen in Italië aangekomen, tegenover 9.000 in dezelfde periode vorig jaar.