Virton onderneemt juridische stappen tegen licentie van Lommel en spreekt van “buitensporige buitenlandse subsidies”

Virton maakt in een lange mededeling bekend dat het juridische stappen zal ondernemen tegen wat het omschrijft als “buitensporige buitenlandse subsidies” voor bepaalde clubs. Virton wil een einde zien komen aan die vorm van “concurrentievervalsing” en wil indien nodig naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen.

De Luxemburgers verwijzen in hun betoog naar Europese topclubs die op buitenlands geld (niet uit de Europese Unie) teren zoals Paris Saint-Germain (Qatar) en Manchester City (Verenigde Arabische Emiraten). In België gaat het volgens Virton om AS Eupen (Qatar) uit eerste klasse maar ook reeksgenoot Lommel, dat net als Manchester City afhangt van de puissante City Football Group.

Zulke schatrijke eigenaars hebben in de ogen van Virton een negatieve invloed op het ecosysteem van het Europese voetbal en zorgen voor “financiële doping”. Hun hoge kapitaalinjecties doen transferbedragen en spelerslonen immers onnatuurlijk snel stijgen wat dan weer voor competitievervalsing zorgt.

‘Buitenlandse subsidies’

Virton meldt dat het de KBVB ervoor waarschuwde dat het een inbreuk op het mededingingsrecht zou vormen om Lommel een licentie te verlenen. De Limburgers kregen toch groen licht wat de Luxemburgers niet zint. Daarom vechten ze de licentietoekenning voor de bevoegde instanties aan.

Excelsior diende ook een klacht in bij de Europese Commissie “met het verzoek haar nieuwe bevoegdheden te gebruiken om een einde te maken aan de ‘buitenlandse subsidies’ die de markt voor profvoetbal in de Europese Unie en met name in België verstoren”.