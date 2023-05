Lotte De Wilde neemt afscheid van Essevee en de Super League: “Ik heb de voorbije jaren gigantisch veel opgegeven voor het voetbal”

Bovenop de zware studie geneeskunde nog op het hoogste niveau blijven voetballen, het is een combinatie die Lotte De Wilde al zes jaar volhoudt. Eind dit seizoen is het evenwel echt genoeg geweest. “Ik zal wel zien of het volgend seizoen nog lukt: dat is de voorbije jaren steevast mijn slagzin geweest. En het bleek nog altijd te lukken ook”, lacht de middenveldster van Essevee. “Nu mijn studie stilaan eindigt en ik me ook nog heel graag wil specialiseren, moet ik echt wel de knoop doorhakken. Om te vermijden dat mijn leven nog enkel uit studeren/werken en voetbal zou bestaan, heb ik beslist om een stap terug te zetten. Pas op, Drongen speelt in tweede nationale, dus uitbollen is in geen geval aan de orde. Er wordt wel slechts twee keer getraind, wat me meer ademruimte moet geven. Ik heb de voorbije jaren gigantisch veel moeten opgeven voor het voetbal, nu is het tijd om aan de vrienden en familie te denken.”

Lotte De Wilde opende haar voetballoopbaan bij de jeugdploegen van VC Kalken, waar ze werd weggeplukt door AA Gent. Na zes jaar bij de Buffalo’s is de Oost-Vlaamse aan haar derde seizoen bij Zulte Waregem bezig. Zaterdag wacht haar uitzwaaimatch op eigen veld tegen hekkensluiter Aalst. “Het zal hoogstwaarschijnlijk pas na het laatste fluitsignaal volledig tot me doordringen dat het mijn laatste match op het hoogste niveau is geweest. Ik ben vooral ook blij dat ik na heel wat blessureleed sinds januari weer pijnvrij kan voetballen. Zo kan ik óp het veld afscheid nemen van deze mooie club. Jammer dat we met Play-Off 1 ons hoofddoel gemist hebben, maar door Play-Off 2 te winnen, eindigen we het seizoen toch met een positieve noot.”

Beker van België

Als Lotte De Wilde moet nadenken over haar hoogtepunten, komt de Beker van België al snel ter sprake. “We haalden dit seizoen op een knappe manier de halve finales, waarin Standard uiteindelijk te sterk bleek. Ook bij AA Gent is het absolute hoogtepunt de bekerwinst in 2017. Voor een duizendtal toeschouwers klopten we Anderlecht onder een stralend zonnetje. Momenten om te koesteren.”