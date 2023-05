NAVO waarschuwt: “Rusland plant aanvallen op westerse pijplijnen en kabels”

“Er zijn toenemende zorgen dat Rusland in de nabije toekomst onderzeese kabels en andere belangrijke infrastructuur zal viseren in een poging om het westerse leven te ontwrichten”, aldus inlichtingenchef David Cattler. “De Russen zijn op dit gebied actiever dan we ze in jaren hebben gezien. Ze patrouilleren niet alleen meer in de Atlantische Oceaan, ze hebben ook hun activiteiten in de Noord- en de Oostzee opgevoerd.”

Bedreigingen voor onderzeese infrastructuur zijn een punt van publieke aandacht sinds september 2022, toen explosies de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 (gebouwd om gas van Rusland naar Duitsland te transporteren) lamlegden. Voorlopig is nog altijd niet duidelijk wie er precies achter die ontploffingen zat. Cattler weigerde woensdag ook te speculeren over een mogelijke verantwoordelijke en verwees naar de nog lopende onderzoeken.

Niet alleen pijpleidingen maar ook kabels zijn cruciale infrastructuur. Ongeveer 95 procent van het wereldwijde internetverkeer gaat via onderzeese kabels. “Alles bij elkaar vervoeren ze elke dag naar schatting 10 biljoen dollar aan financiële transacties. Die kabels zijn echt een economische spil”, aldus Cattler.