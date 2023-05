Denemarken wil 5 miljard euro investeren om defensie te moderniseren

Er wordt ongeveer 27 miljard kronen vrijgemaakt voor materieel, gebouwen, informatietechnologieën en personeel “om de opgestapelde uitdagingen aan te gaan” en 11 miljard kronen voor nieuwe investeringen, klinkt het in een verklaring van het ministerie. Dat stelt dat er meer middelen nodig zijn voor defensie wegens de actuele geopolitieke situatie.

“Meerdere jaren heeft het veiligheidsbeleid een zware tol geëist van de Deense defensie”, verklaart de bevoegde minister Troels Lund Poulsen. “Tegelijk moeten we erkennen dat wij, politici, beslissingen hebben genomen op basis van hypotheses die onjuist blijken te zijn. Dat betekent dat we nu geconfronteerd worden met een enorme taak: de fundamenten van defensie herstellen om ze te kunnen versterken.”

De aankondiging komt na een audit van het Deense leger als voorbereiding op de onderhandelingen over het budget van defensie vanaf 2024. Uit de audit bleek dat het materieel en de kazernes verouderd zijn en er uitdagingen zijn op het vlak van informatietechnologie om aan de nieuwe eisen rond digitalisering te voldoen.

Soldaten

Volgens de legertopman Flemming Lentfer is het ook overduidelijk dat er nood is aan nieuwe soldaten. “De taak is enorm. Het is niet iets wat we in een of twee jaar kunnen oplossen”, zei hij op een persconferentie.

Na de aankondiging van een verhoging van zijn militaire uitgaven in 2022, na de inval van Rusland in Oekraïne, heeft Denemarken aangegeven dat het tegen 2030 2 procent van zijn bbp wil besteden aan defensie. Dat is een doelstelling van de NAVO, waar Denemarken lid van is.