Italiaanse waanzin: Napoli kan buitenshuis kampioen spelen, thuisstadion is volledig uitverkocht

Napoli liep afgelopen zondag de Italiaanse landstitel nog mis door thuis gelijk te spelen tegen Salernitana: 1-1. Maar donderdagavond volgt een nieuwe kans, want een punt in Udine volstaat.

Als Napoli minstens een punt pakt bij Udinese sleept het voor het eerst sinds 1990 nog eens de Scudetto in de wacht. De Napolitanen kunnen dan met nog vijf speeldagen voor de boeg niet meer bijgehaald worden door eerste achtervolger Lazio.

De fans in Napoli zijn er volledig van overtuigd dat het dit keer wél prijs is. En dat is eraan te zien, want het Stadio Diego Armando Maradona is volledig volgelopen om de match vanop groot scherm te volgen.

Dat er een groot volksfeest zal ontstaan als de titel 100% binnen is, daar lijkt geen twijfel over te bestaan. Dat Napels gek is van voetbal, bleek vorige week al...

