Premier Alexander De Croo kondigt nieuw militair steunpakket voor Oekraïne aan

“België zit in een proces om een nieuw pakket met militaire steun voor te bereiden. Bij zo’n pakketten is er vaak sprake van praktische obstakels, maar ik verzeker dat er geen enkele twijfel bestaat in de Belgische hoofden en harten dat we Oekraïne moeten blijven steunen”, zei De Croo tijdens een gezamenlijke persconferentie met Zelenski en Rutte in het Catshuis in Den Haag.

Meer details gaf de premier niet, maar het zou gaan om militair materiaal om de Oekraïense stocks aan te vullen. De concrete beslissing zou voor eind deze maand of begin volgende maand zijn.

België kijkt daarnaast ook naar de ongeveer 180 miljard euro aan Russische tegoeden die in ons land bevroren zijn. Tijdens de begrotingscontrole van maart werd al beslist om de belasting die geheven wordt op de intresten op dat geld af te romen en te gebruiken voor steun aan Oekraïne, maar de premier wil de volledige interest daarvoor kunnen inzetten. Ons land werkt daarvoor aan een wettelijk kader met de Europese Commissie. “We willen daar een leidende rol in spelen”, aldus De Croo. “Dat geld gebruiken voor de Oekraïense oorlogsinspanningen en de heropbouw is zowel vanuit economisch als moreel perspectief perfect logisch.”

“Meer nodig”

Zelenski verwelkomt dat initiatief, maar volgens hem is er veel meer nodig om zijn land herop te bouwen. “Volgens de Wereldbank is er meer dan 400 miljard euro nodig, en dan weten we nog niet eens welke schade er is aangericht in de tijdelijk (door Rusland, red.) bezette gebieden”, zei hij.