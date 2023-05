Een nieuwe aanwinst voor de Jupiler Pro League? “Zowel Anderlecht als Standard laten oog vallen op 20-jarige rechtsbuiten van Tottenham”

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano staat Romaine Mundle in de belangstelling van zowel Anderlecht als Standard.

De 20-jarige Engelse rechtervleugelaanvaller is op het einde van dit seizoen einde contract bij Tottenham. Als we Fabrizio Romano mogen geloven hebben Anderlecht en Standard hun zinnen gezet op de diensten van de 20-jarige Mundle, die uiteraard ook door andere Europese clubs in de gaten wordt gehouden.

Mundle wist in 23 optredens zeven keer te scoren en vier assists uit te delen.