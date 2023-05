Dakloze man sterft nadat hij in wurggreep wordt gehouden in New Yorkse metro: “Hij kreeg de kans niet zich te verdedigen”

De Amerikaanse stad New York is verontwaardigd door de dood van de dakloze man Jordan Neely (30). Maandag overleed hij toen hij in een metrostel een mentale inzinking had en een andere passagier hem minutenlang in een wurggreep hield.

Nienke Wensveen Bron: The New York Times, The Guardian

De 30-jarige Jordan Neely was dakloos en verdiende geld door op Times Square Michael Jackson te imiteren. Maandag nam hij de metro en belaagde hij passagiers. Hij riep dat hij honger en dorst had. Journalist Juan Alberto Vazquez meldt aan The New York Times dat Neely in het voertuig zei dat hij het niet erg zou vinden om levenslang de cel in te gaan en hij klaar was om te sterven. Vervolgens werd de man door een 24-jarige oud-marinier benaderd, in een poging hem te doen kalmeren.

Op een video die vier minuten duurt is te zien dat Neely op de grond ligt, terwijl de oud-marinier zijn linkerarm om zijn nek heeft. Een tweede man houdt zijn armen vast en een derde man zijn schouder. Hij probeert zich even te bevrijden, maar verslapt uiteindelijk. Wanneer de metro stopt bij de halte Broadway-Lafayette is de man al bewusteloos. Even later wordt hij in het ziekenhuis doodverklaard.

De oud-marinier is ondervraagd door de politie en is maandagavond weer vrijgelaten. De politie en woordvoerder van de aanklager van Manhattan zeggen dat ze onderzoek doen naar de dood van Neely. De burgemeester van New York, Eric Adams, noemde de dood tragisch. “Maar er is veel dat we nog niet weten”, zegt hij. “We weten echter wel dat er serieuze mentale problemen in het spel waren.”

Verontwaardiging van New Yorkers

Daardoor zijn New Yorkers erg verontwaardigd. Neely was namelijk mentaal ziek. “Mensen die dakloos zijn, aan mentale ziektes lijden en honger hebben, verdienen medeleven en zorg”, zegt Tiffany Cabán, gemeenteraadslid van New York, op Twitter. “Politici en media hebben in plaats daarvan gezegd dat dat soort mensen een dreiging vormen voor ons. De moord van Jordan Neely is daar het onvermijdelijke resultaat van.”

Ook zijn er mensen die denken dat er racisme in het spel was. Neely was een zwarte man, terwijl de oud-marinier wit is. Zij demonstreren bij het station Broadway-Lafayette. “Ze hielden hem erg lang in de wurggreep. Dat kan je alleen langs achteren doen”, zegt King James tegen The Guardian. “De witte man deed dit bij de dakloze man vanuit agressie en Neely had geen kans om zich te verdedigen.” Ook activiste Alice O’Malley reageert verontwaardigd op de lange wurggreep tegen The Guardian: “Hij was zwak en zei dat hij niet had gegeten en gedronken. Ga jij me dan zeggen dat ze hem niet tot de volgende halte in bedwang konden houden?”