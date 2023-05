Frederik D’Hollander hoopt dat hij volgend seizoen de kans krijgt om Zulte Waregem weer naar 1A te loodsen: “Club moet een Jupiler Pro League-waardige kern samenstellen”

De rust is stilaan teruggekeerd in de Elindus Arena. Het trauma van de degradatie naar de Challenger Pro League is evenwel nog voelbaar aanwezig. Ook Essevee-coach Frederik D’Hollander voelt zich nog nauw betrokken. “Wij willen in elk geval verder werken en Zulte Waregem opnieuw naar 1A brengen, dat hebben we vanuit de staf ook kenbaar gemaakt aan het management.”

Enkele dagen na de fatale thuisnederlaag tegen Cercle Brugge werkten de spelers van Zulte Waregem vorige vrijdag hun laatste training af. “Initieel dachten we nog een week langer door te trainen, maar het ontbrak ons aan een concreet doel. Je speelt immers geen wedstrijden meer. Ook al zijn het wel profvoetballers die ook gewoon hun brood verdienen. Enkele spelers werken binnenkort ook nog interlands af.”

Ondanks dat hij niet slaagde in zijn missie, blijft D’Hollander trots op de prestatie van zijn team. “Het was voor mij geen mooie periode, want we zijn uiteindelijk toch gedegradeerd. Finaal was het vooral een aangename en leerrijke ervaring. We wisten op voorhand ook wel dat we aan een moeilijke opdracht begonnen. Desondanks kwam de degradatie heel hard aan, want je bent en blijft een winnaar. Vooral ook omdat iedereen na die zege in Eupen opnieuw overtuigd was van onze overlevingskansen.”

“Als ik nu op de voorbije weken terugkijk, zou ik ook niets anders aanpakken. We hebben een heel mooi parcours afgewerkt. Helaas hadden we geen foutenmarge meer. Die slechte start tegen Cercle werd ons uiteindelijk fataal en dat was niet zo vreemd. Die omstandigheden waren zo penibel en ook al was de sfeer in het stadion zo indrukwekkend, dit heeft ook een impact op sommige jongens. Zo’n ambiance hadden heel wat spelers nog nooit meegemaakt.”

Anderzijds erkent de gewezen aanvaller ook wel dat er het voorbije seizoen aan de Gaverbeek te veel fouten gemaakt zijn. “Als je degradeert, zijn er wellicht op alle niveaus fouten gemaakt. Het bestuur analyseert nu alle gegevens. Het heeft weinig zin om stil staan bij wat er allemaal is fout gelopen. Nu moet je vooral denken aan de toekomst.”

Jupiler Pro League-waardige kern

“We beschikken nog over een mooie selectie, want tal van jongens hebben ook voor volgend seizoen een doorlopend contract. Ik maakte alvast ook een doorlichting van onze kern. Ongeacht de reeks waarin je uitkomt. Het heeft geen zin om nu een ploeg samen te stellen die niet zijn plaats zou hebben in de Jupiler Pro League. Anders moet je alles weer omgooien als je meteen weer promoveert. Dan moet je als het ware met dezelfde kern die promotie kunnen verteren.”

Hoewel zijn spelers op verlof vertrokken, tast D’Hollander nog in het duister over zijn eigen toekomst. “Wij willen in elk geval verder werken en Zulte Waregem opnieuw naar 1A brengen, dat hebben we vanuit de staf ook kenbaar gemaakt aan het management. Normaal valt die beslissing binnenkort. De structuur van deze club is gezond en het is gewoon zaak om Essevee zo snel als mogelijk terug te brengen op het hoogste niveau, waar het ook gewoon thuishoort.”