William en Kate snuiven twee dagen voor kroning Charles sfeer op in Londense pub

De Britse troonopvolger prins William en zijn echtgenote Kate zijn donderdag - enkele dagen voor de kroning van koning Charles III - de sfeer gaan opsnuiven in een Londense pub. Ze namen de metrolijn Elizabeth Line, die vorige jaar door koningin Elizabeth II werd geopend, naar de uitgaanswijk Soho, waar ze de pub Dog and Duck bezochten.

William en Kate spraken er met de uitbaters over de voorbereidingen voor de kroning. De sector verwacht een goed weekend, vooral omdat pubs en bars langer open mogen blijven dan normaal.

Kate vertelde dat koninklijke familie nog volop bezig is met de voorbereidingen van de kroning. “Het wordt een drukke tijd, maar we zijn er bijna. Het voelt alsof we alles nog op een rijtje moeten zetten”, zei ze.

