Vinvis van 30 ton aangespoeld in Engeland

Een aangespoelde dode vinvis van 30 ton aan de Engelse Noordzeekust veroorzaakt logistieke problemen voor de lokale autoriteiten. Die willen het zeventien meter lange dier liever niet in stukken snijden en het in zijn geheel wegbrengen, meldt het Britse persbureau PA.

De vinvis die dinsdag aanspoelde en niet veel later overleed, is ondertussen een “lugubere toeristische attractie” geworden. Hele families reisden naar het strand bij de gemeente Bridlington in Yorkshire, centraal in Engeland, om er selfies te nemen. De autoriteiten riepen de mensen op om uit de buurt van het dier te blijven.

“We zullen de komende dagen samenwerken met bedrijven om te proberen de walvis in zijn geheel van het strand te verwijderen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “We werken ook samen met zoölogische deskundigen om de oorzaak van de trieste gebeurtenis te achterhalen.”

Volgens experten zijn vinvissen in de Noordzee zeldzaam. Ze verblijven meestal in diepere wateren. Begin april spoelde iets zuidelijker al een dode potvis aan op de Engelse Noordzeekust bij Grimbsby in Lincolnshire.