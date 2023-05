Studie: “Chimpansees vormen zinnen”

Net als mensen vormen chimpansees zinnen. In bepaalde situaties combineren ze hun vocalisaties op een gestructureerde manier om ze een nieuwe betekenis te geven. Dat blijkt althans uit een Zwitserse studie die donderdag is gepubliceerd in het tijdschrift Nature communications.

Het team van Maël Leroux van de Universiteit van Zürich (UZH) observeerde wilde chimpansees in Oeganda. Van deze primaten is bekend dat zij de “hoo” gebruiken wanneer zij bang of verrast zijn. Een andere belangrijke roep is de “waa”-blaf die wordt gebruikt om partners te werven voor de jacht of voor gevechten.

De wetenschappers plaatsten een opgezette python op het pad van de chimpansees om hun reactie te observeren. Ze konden de slang bewegen met een touwtje.

Verrast combineerden de apen vervolgens de twee oproepen. “Terwijl de afzonderlijke oproepen van toepassing zijn op vele situaties, wordt de combinatie van hoo en waa alleen gebruikt in een zeer specifieke context,” vertelt Leroux.

De wetenschappers stelden ook vast dat meer chimpansees de auteur van de gestructureerde vocalisaties te hulp schoten. Experimenten met opnames bevestigden dit.

“Het lijkt er dus op dat chimpansees meer informatie ontvangen wanneer de geluiden worden gecombineerd”, concludeert de onderzoeker. Volgens de auteurs kan dit vermogen dateren van vóór het verschijnen van taal, die als uniek voor de mens wordt beschouwd.

“Chimpansees en mensen hadden zes miljoen jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder,” aldus Leroux: “Onze gegevens suggereren dat het vermogen om vocalisaties te combineren even oud zou kunnen zijn, of zelfs ouder.”