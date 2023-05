Sinds zijn basisplaats tegen Club NXT ging Camilo Reijers de Oliveira niet meer uit de ploeg bij RWDM: “Ik heb de speelstijl onder de knie nu”

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat middenvelders Gustavo Barreto en Luís Oyama hun gesmaakte intrede maakten bij RWDM. In de play-offs is het echter Camilo Reijers de Oliveira die Brazilië (en Nederland) vertegenwoordigt op het Molenbeekse middenveld. “Het liefst van al blijf ik nu in Europa voetballen”, aldus de 24-jarige huurling van Olympique Lyon, die na het staatskampioenschap van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso graag een nieuwe prijs op zijn palmares wil.

Nog twee, Camilo. Jullie hebben een week extra gehad om jullie klaar te stomen voor die (voor)laatste stap richting de titel.

“Elke wedstrijd in de play-offs is uiterst belangrijk, dus we hebben ze dan ook telkens uitgebreid voorbereid. De recente oefenwedstrijd tegen Deinze (2-2-gelijkspel, red.) was in dat opzicht mooi meegenomen om de teamgeest nog aan te scherpen.”

Zondag kan de buit al binnen zijn voor RWDM, als Beveren een misstap begaat op het Lisp en jullie een dag eerder de drie punten veroveren bij Club NXT. Speelt dat in jullie hoofden?

“Neen, daar denk ik niet aan. Ik denk alleen aan het feit dat we nog zes punten nodig hebben. Ik besef, net als iedereen, dat het geen optie is om in deze wedstrijden punten te verliezen, en al zeker niet in eigen huis tegen Anderlecht.”

Een kleine twee maanden geleden spoelde RWDM de nul op zes tegen Club NXT in de reguliere competitie weg door in het Edmond Machtensstadion met 3-2 te winnen. Dat was jouw eerste wedstrijd in de basis, nadat je tegen Lierse Kempenzonen een handvol minuten had meegedaan. Je bent sindsdien niet meer uit de ploeg verdwenen.

“Fantastisch, toch? Een speler wil altijd op het veld staan. Een coach die me komt vragen of ik wil spelen of niet, dat ben ik nog nooit tegengekomen. (lacht) Speelminuten vergaren, dat is het lang leven van een voetballer.”

Ik begrijp dus dat je gelukkig bent in Sint-Jans-Molenbeek?

“Ik voel me goed, ja. Ik ben best tevreden over mijn huidige niveau. Er zijn natuurlijk wel nog wat dingetjes die ik moet verbeteren, daar werk ik elke training en wedstrijd hard aan. Ik denk dan aan mijn offensieve bijdrage. Als ik dat nog wat zou kunnen toevoegen aan mijn spel, zou mijn niveau nóg hoger liggen. Ik zou dan een completere speler zijn.”

Heeft jouw eerdere Europese ervaring bij Olympique Lyon je geholpen met je integratie bij RWDM?

“Dat ik een aardig mondje Frans spreek, heeft er natuurlijk toe bijgedragen dat ik me goed heb kunnen aanpassen. Ik durf bovendien te stellen dat ik de speelstijl van RWDM inmiddels onder de knie heb. Dat was heel belangrijk, want ik moest me logischerwijs aan de ploeg aanpassen, en niet omgekeerd. Ik had wat tijd en matchritme nodig om op hoog niveau te komen, om te begrijpen hoe de coach wil spelen. Mijn vele speelminuten hebben daar uiteraard bij geholpen.”

Je spreekt ook een mondje Nederlands, zo blijkt. Klopt het dat je Nederlandse roots hebt?

“Mijn grootvader is geboren in Nederland. Mijn moeder, die in Brazilië geboren is, verkreeg bijgevolg de dubbele nationaliteit. Ook ik heb nu zowel een Braziliaans als een Nederlands paspoort.”

Dus als pakweg Vincent Euvrard en Youssef Challouk in het Nederlands tegen elkaar communiceren, kan jij probleemloos volgen?

“Ik spreek het heel weinig.(in het Nederlands:) Ik ben Camilo, ik heb (sic) 24 jaar. Een broodje kaas met ham.” (lacht)

Prachtig, Camilo, daar heb je vast al mee gescoord. Ook de supporters heb je trouwens al helemaal ingepakt na jouw goede entree in de play-offs. Wat vind jij zelf jouw grootste bijdrage aan het team?

“Duels en verdedigende organisatie, dat zijn mijn sterke punten. En dat is gelukkig wat hier van mij verlangd wordt. Als ik dat allemaal naar behoren doe, kunnen er andere spelers hoger op het veld assists uitdelen en scoren. Dat is hun specialiteit, ik heb de mijne. Als iedereen zijn rol vervult, blijft alles hier goed draaien.”

Om nog eens terug te komen op Olympique Lyon: kun je eerst kort je verleden schetsen?

“Ik heb mijn profdebuut gemaakt in het shirt van AA Ponte Preta. Zeven maanden later heeft Lyon me dan gekocht. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd. Anderhalve maand na mijn verhuis naar Europa is de coronacrisis losgebarsten. Later heb ik maandenlang gesukkeld met een schouderblessure. Ik heb bijna een jaar niet gespeeld. Op dat moment zag het er niet naar uit dat er veel opportuniteiten voor mij waren in Europa, dus ik ben een tijdje teruggekeerd naar Brazilië op huurbasis (naar Cuiabá EC, red.). In januari 2023, toen ik voor RWDM tekende, is mijn Europese carrière dan écht begonnen.”

“Nu het eindelijk zo ver is, wil ik ditmaal in Europa blijven spelen. Dat was immers een droom van mij. Daarom heb ik destijds ook voor Olympique Lyon getekend, al heb ik daar vooralsnog enkel voor het tweede elftal gespeeld in de Championnat National 2 (het vierde niveau in Frankrijk, red.).”

Hoe ziet jouw toekomst er voor de rest uit?

“Het enige waarover ik zekerheid heb, is dat ik nog minstens twee wedstrijden inzetbaar ben voor RWDM en dat ik nog een contract tot 2024 heb bij Olympique Lyon. Over de rest kan ik zelf geen beslissingen nemen.”

Maar waar heb jij zin in?

“Daarover moet nog worden nagedacht. Ik neem nu nog geen beslissing, daar is het trouwens nog veel te vroeg voor. Er is nog een vakantieperiode tussen het huidige en het volgende seizoen, daarin kan van alles gebeuren.”