Vrouw onder het bloed opgepakt nadat haar man dood werd aangetroffen in appartement

De Zuidlaan in Brussel (de feiten vonden niet plaats in een van de woningen op foto). — © google

In Brussel is afgelopen nacht een vrouw opgepakt voor moord. Ze zou haar man omgebracht hebben met een mes, op de eerste verdieping van een statige woning aan de Zuidlaan.

Toen de politie haar aantrof zat ze helemaal onder het bloed. Het bloed was allicht van het slachtoffer, want de vrouw zou zelf niet gewond geweest zijn. Volgens getuigen heeft het incident zich afgespeeld in het appartement, maar ook in de trappenhal zouden bloedsporen te zien zijn.

Rond half drie vannacht werd vanuit het appartement nog naar de hulpdiensten gebeld, die snel ter plekke kwamen. Maar voor de man kon geen hulp meer baten.

De vrouw ontkent de feiten. Volgens wat vernomen werd, beweert ze dat een derde persoon het appartement binnengedrongen is en haar man omgebracht heeft.

Het mes waarmee de man werd omgebracht, is teruggevonden vlakbij de woning. Volgens wat we ter plekke vernamen was er wel vaker ruzie bij het koppel, beide van Marokkaanse afkomst. Korte tijd geleden zou de politie nog moeten tussenkomen zijn omdat de vrouw zichzelf verwond had met een mes.

Martin François, woordvoerder van het Brussels parket, wenste voorlopig niet te reageren.