Ouders en collega’s verrassen Kim, die crèche moest sluiten na overlijden van kindje: “Dit doet ontzettend veel deugd”

Een zestigtal ouders en collega’s verrasten onthaalmoeder Kim Debruyne woensdagavond met een bezoekje. Kinderopvang Kim’s Kapoentjes is preventief geschorst nadat enkele weken geleden een baby’tje onwel werd en enkele dagen later in het ziekenhuis overleed. Alles wijst in de richting van een natuurlijk overlijden. Ouders, kinderen en collega’s kwamen Kim hun steun betuigen. “Zij zijn mijn vechtersbende, mijn steun en mijn kracht.”

Na het recente overlijden van een baby besliste het Agentschap Opgroeien om Kim’s Kapoentjes in de Prinsdomlaan in Izegem preventief te schorsen. De kinderopvang blijft voorlopig tot eind juli gesloten. Een van de ouders schreef eind vorige week al een open brief naar bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) en Kind en Gezin. Daarnaast werd online ook de financiële steunactie Steun Tante Kim opgestart. Die bracht inmiddels al 650 euro op. (Lees verder onder de foto)

Woensdagavond toonden ouders en collega’s dat ze als één blok achter de onthaalmoeder staan. Zij kwamen massaal naar aan het huis van Kim Debruyne en gaven haar knutselwerkjes en witte rozen. “De ouders steken me echt een hart onder de riem”, zegt Kim aangedaan. “Zij zijn mijn vechtende bende, mijn steun en mijn kracht.”

Elke dag weer krijgt ze een tiental kaartjes en tekeningen in de bus. “Dat doet zo veel deugd”, zegt ze. “Het feit dat die steun ook komt van mensen die al jaren niet meer met de kinderopvang verbonden zijn. Die steun is fantastisch.” Maar dat neemt niet weg dat er spijtig genoeg iets vreselijks gebeurd is. “Dit is heel erg voor de getroffen ouders. De voorbije weken waren heel emotioneel.” (Lees verder onder de foto)

Tante Kim krijgt ook heel veel steun van collega’s. Onthaalouders uit onder andere Kortrijk en Zedelgem kwamen woensdag langs. “Dit is het minste wat je kan doen voor een collega. De sector heeft het al heel erg zwaar”, zeggen Jurgen Fertein en Marina Nolf van kinderopvang Bambino in Izegem.

Ondanks de vele steunbetuigingen is het voorlopig nog onduidelijk hoe de toekomst voor Kim’s Kapoentjes eruitziet. “Volgende week heb ik een gesprek met de medewerkers van het Agentschap Opgroeien”, zegt Kim. “Ik begrijp dat dit gesprek nodig is. Ik hoop natuurlijk om vroeger weer te kunnen starten. Deze opvang is mijn passie en mijn leven.”