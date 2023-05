Burgemeester van Oekraïense havenstad Odessa opgepakt in corruptieonderzoek

De burgemeester van de Oekraïense havenstad Odessa is opgepakt in een corruptieonderzoek. Dat melden de openbare aanklagers. Hennadi Troechanov wordt al langer in verband gebracht met verduistering. Hij wordt zestig dagen vastgehouden omdat hij een borgsom van ruim 30 miljoen hryvnia (758.000 euro) niet heeft betaald.

Troechanov werd in 2014 gekozen tot burgemeester van de havenstad. Er lopen sinds 2017 onderzoeken naar hem. Hij werd onder meer genoemd in de ‘Paradise Papers’, de journalistieke publicaties over belastingontwijking. Onderzoekers van de BBC brachten hem in 2018 in verband met investeringen in luxevastgoed in Londen. De zaak waarvoor hij is opgepakt, gaat om het verduisteren van 92 miljoen hryvnia (2,27 miljoen euro).

De Oekraïense autoriteiten hebben van de strijd tegen corruptie een prioriteit gemaakt. Het is een van de belangrijkste voorwaarden om toe te kunnen treden tot de Europese Unie.

Odessa is in de oorlog met Rusland van groot strategisch belang vanwege de ligging. De stad is onder meer belangrijk voor de uitvoer van graan.